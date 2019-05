Maltempo, le piogge di Domenica 5 Maggio sull’Italia: Emilia Romagna e Veneto sott’acqua, record a Sassuolo [DATI]

Emilia Romagna e Veneto sono state le due Regioni più colpite dal maltempo che ha flagellato il Centro/Nord Italia nella giornata di Domenica 5 Maggio: oltre ai venti impetuosi (con raffiche di oltre 130km/h in pianura) e freddo anomalo, come se fossimo in pieno inverno (la neve è caduta abbondante oltre i 300 metri di altitudine sia sulle Alpi nord/orientali che sull’Appennino tosco/emiliano), è caduta anche una pioggia torrenziale a valle e in pianura, con accumuli importanti che stanno provocando un rapido innalzamento dei corsi d’acqua delle due Regioni.

Ecco tutti i dati pluviometrici della giornata, aggiornati a pochi minuti dalla mezzanotte:

Emilia Romagna : 113mm a Sassuolo, 93mm a Garofano di Savignano Sul Panaro, 92mm a Savignano sul Panaro, 91mm a Maranello, 87mm a Monteveglio, 88mm a Castelvetro di Modena, 84mm ad Albinea, 77mm a Quattro Castella, 73mm a Marano sul Panaro, 69mm a Reggio Emilia.

: a Sassuolo, a Garofano di Savignano Sul Panaro, a Savignano sul Panaro, a Maranello, a Monteveglio, a Castelvetro di Modena, ad Albinea, a Quattro Castella, a Marano sul Panaro, a Reggio Emilia. Veneto : 70mm a San Michele al Tagliamento e Cismon del Grappa, 67mm a Tambre, 65mm a Recoaro Terme, 61mm a Malo, 58mm a Illasi, 57mm ad Eraclea, 54mm a Vicenza, 53mm a Montegalda.

Soprattutto in Emilia Romagna continuerà a piovere per tutta la notte e saranno molte le località a superare il muro dei cento millimetri in meno di 24 ore. Intanto in Veneto il centro funzionale della Regione prevede nelle prossime ore un aumento dei livelli di Bacchiglione, Brenta, Livenza e Monticano. La possibilità di ulteriori rovesci o temporali anche intensi – spiega una nota della struttura – potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. C’e’ allerta, inoltre, per la possibilita’ d’innesco di frane superficiali sui versanti montani e di colate rapide specie nelle zone di allertamento di alcuni dei bacini idrografici del territorio, per i quali e’ gia’ stata dichiarata l’allerta.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

