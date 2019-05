Maltempo a Lecco e in tutta la provincia: piante cadute e allagamenti 

Forti raffiche di vento, piante cadute sulla strada, allagamenti per la pioggia intensa e neve che e’ tornata ad imbiancare Grigna e Resegone. Queste le conseguenze del maltempo, nel corso della scorsa notte, a Lecco e in provincia. In citta’ sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e di un esercizio commerciale e sono stati anche recuperati tavoli di bar del lungolago, finiti nelle acque del Lario. In Valsassina e nella zona dell’Alto Lago lecchese i pompieri hanno rimosso alcune piante cadute sulla strada che collega Bellano a Taceno. L’abbassamento delle temperature ha riportato la neve a 1.200 metri d’altitudine, con Grigna e Resegone imbiancati.