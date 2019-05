Maltempo Liguria: raffiche di vento a 190 km/h, resta l’allerta per il Levante

Allerta Meteo in Liguria confermata solo nel Levante, per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali: l’avviso è valido per l’intera giornata di oggi, lunedì 13 maggio. Per le altre zone della Liguria cessa la criticità finora in vigore.

Nelle ultime ore, soprattutto sui rilievi, in particolare del centro Levante, si sono registrate raffiche record: a Casoni di Suvero, nello spezzino, si sono registrati 190.4 km/h, al Lago di Giacopiane 175 km/h, a Fontana Fresca 113 km/h, a Monte Pennello 110.5. A Genova rilevata una raffica a 89.3 km/h al Castellaccio.

Arpal prevede per oggi la persistenza di correnti settentrionali in temporanea attenuazione durante la giornata e poi in nuova, parziale intensificazione in serata. Saranno possibili raffiche oltre 120-130 km/h sui crinali più esposti, mentre sulla costa potranno raggiungere anche i 70-80 km/h.

Domani attesi ancora venti forti settentrionali ovunque (50-60 km/h), con raffiche sempre possibili nelle prime ore, prima di una temporanea attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Tendenza a nuovo ingresso di correnti settentrionali fino a forti in tarda serata. Da segnalare anche l’aumento dell’instabilità tra il pomeriggio e la serata con possibili rovesci o temporali fino a moderati.