Un tecnico, che stava riparando un guasto causato dal maltempo, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Bergamo e ricoverato in gravi condizioni: il 47enne stava cercando di riparare un guasto causato dalla tempesta quando è rimasto schiacciato contro una barriera di ferro. L’incidente è avvenuto a Bratto (Bergamo) dove stava scaricando dei generatori da un camion: uno di questi è scivolato dal mezzo e lo ha schiacciato.