Maltempo, maestrale a 70 Km/h in Sardegna: navi dirottate

Problemi ai collegamenti marittimi nello scalo di Porto Torres a causa della bufera di maestrale che sta spazzando in queste ore la Sardegna con raffiche sino a 70 chilometri all’ora. La nave Tirrenia prevista questa mattina alle 8.30 e’ stata dirottata nel porto di Olbia, mentre un’altra proveniente da Aiaccio e’ approdata con forte ritardo. Ha infine saltato lo scalo intermedio di Porto Torres il Cruise della Grimaldi Civitavecchia-Barcellona.

L’effetto combinato del forte vento e delle mareggiate ha completamente sommerso la spiaggia della Pelosa a Stintino e a dispetto del calendario la neve ha fatto la sua ricomparsa nelle zone interne del Nuorese: una spruzzata di bianco e’ comparsa a Fonni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari per i disagi causati dal maestrale in citta’ e nell’hinterland. Il piu’ impegnativo a Quartu, dove la croce che sovrasta la chiesa del Sacro Cuore e’ stata piegata da una violenta raffica di vento. Un passante l’ha vista pericolante e ha subito chiamato il 115. I vigili sono riusciti a staccare la croce prima che potesse precipitare al suolo e l’hanno riconsegnata al parroco.

In pieno centro a Cagliari, in piazza Deffenu, un altro intervento complicato per i pompieri: rimosso un impianto semaforico parzialmente divelto dal maestrale e a rischio caduta. Per tutta la giornata si sono moltiplicate le chiamate per pali, alberi, cornicioni e pannelli pubblicitari pericolanti. Secondo le previsioni meteo, gia’ in serata il vento andra’ a calare progressivamente su tutta l’Isola.