Maltempo Marche: allerta meteo arancione per piogge e vento forte, criticità nel centro-nord

Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne.

In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre nella zona Goldengas è stato chiuso un sottopasso.

Oggi le scuole sono chiuse oggi a Senigallia, su disposizione del sindaco Maurizio Mangialardi.

Sotto controllo il fiume Misa. In provincia di Pesaro-Urbino, la pioggia ha causato diverse frane: provvisoriamente chiuso un tratto della “Fogliense”, tra Borgo Massano e Ca’ Gallo.