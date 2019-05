Maltempo Marche: chiuso il ponte sul fiume Metauro a Fano

Restano concentrate nel Pesarese, soprattutto all’interno ma anche sulla costa, le criticità nelle Marche causate dalla pioggia caduta, che sta concedendo ora una tregua, e dal vento: ristagni d’acqua fango e allagamenti sulle strade, piccole frane e smottamenti, alberi caduti e rischi di esondazione di alcuni fiumi e torrenti.

Nel Fanese sulla Strada provinciale 92 “Cerbara” e’ stato temporaneamente chiuso in via precauzionale il ponte che attraversa il fiume Metauro. La misura, al km 8+100, fa sapere la Provincia di Pesaro Urbino, e’ stata disposta “per una possibile esondazione del fiume stesso”.

Anche nelle province di Ancona e Ascoli Piceno sono stati molti gli interventi per rimuovere alberi e piante caduti sulle strade per il forte vento e rami pericolanti e per alcuni piccoli smottamenti di terreno. La protezione civile regionale sta monitorando il fiume Esino, a monte di Jesi nell’Anconetano, che ha superato la soglia di allarme: il Comune ha raccomandato ai cittadini a massima attenzione in prossimita’ di ponti, ponticelli e sottopassi. Durante lavori stradali eseguiti da terzi sulla Ss 76, lungo l’Esino, a Serra san Quirico, e’ stato abbattuto un pilone che sorreggeva un importante cavo in fibra ottica della Tim. I tecnici dell’azienda sono pronti a intervenire per il ripristino non appena le condizioni meteo consentiranno di eseguire i lavori in sicurezza.