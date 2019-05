Maltempo nel Modenese: in corso recupero di persone da agriturismo

Allerta e disagi nel Modenese a causa del maltempo e delle piene dei fiumi: a Campogalliano i vigili del fuoco sono impegnati nel recupero dei proprietari dell’agriturismo La Falda e nella messa in sicurezza degli animali.

In corso opere di prosciugamento in zona Fossalta-Saliceto Panaro, in atto anche il recupero di una famiglia da una casa isolata.