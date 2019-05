Maltempo Molise: Coldiretti chiede lo stato di calamità

Il freddo e le piogge che hanno caratterizzato questo primo periodo dell’anno, “stanno provocando non pochi problemi al sistema agricolo molisano“: lo sottolinea Coldiretti regionale, precisando che la situazione è “particolarmente delicata per gli allevamenti zootecnici“. Molti imprenditori “denunciano la perdita pressoché totale dei foraggi, principale fonte di auto approvvigionamento alimentare“. Le colture orticole, frutticole e oliveti “risentono degli effetti negativi di questo andamento climatico con conseguente perdita di produzione“.

Coldiretti si appella alla Regione, affinché intervenga “attivando le procedure previste per il riconoscimento dello stato di calamità ed emanando un proprio provvedimento straordinario di carattere finanziario (credito agevolato) per il ripristino delle scorte necessarie al sostentamento degli animali“. E’ infatti “altissimo il rischio di chiusura per numerose aziende zootecniche“.