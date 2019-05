Maltempo Napoli, problemi a internet: la Protezione Civile Campania non può inviare i bollettini

Problemi tecnici “connessi alla rete elettrica e internet” rendono impossibile, per la Sala operativa della Protezione civile della Regione Campania, l’invio dei bollettini meteo e delle successive comunicazioni e avvisi di allerta. A farlo sapere è la stessa Protezione civile della Regione Campania, che in una nota spiega che “sono al momento in corso interventi manutentivi finalizzati alla risoluzione delle problematiche”.

La Protezione civile della Campania ha fatto comunque sapere che le condizioni meteo previste domani determineranno un’allerta per vento e mare dalle ore 8 e per l’intera giornata di domenica 5 maggio.

La Protezione civile della Regione Campania ha messo a disposizione un numero di telefono (081.2323111) per gli enti competenti in relazione ai problemi tecnici che, al momento, rendono impossibile alla Sala operativa l’invio dei bollettini meteo e delle comunicazioni e avvisi di allerta. I problemi tecnici sono connessi alla rete elettrica e internet.