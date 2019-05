Maltempo: nel Bolognese 80 interventi dei Vvf per allagamenti

Sono stati un’ottantina gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bologna, fino intorno all’una di notte, per arginare i danni provocati dal maltempo in citta’ e in provincia, in particolare nel comune di Castel Guelfo.

Cantine e garage allagati, strade coperte di fango, piccoli smottamenti. La situazione, che ha interessato anche la parte collinare della citta’, e’ migliorata gia’ in serata, mentre nel Comune della provincia sono state impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco fino a tarda notte. Piccoli smottamenti e allagamenti si sono verificati anche in Valsamoggia.