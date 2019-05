Maltempo: nel Forlivese sono 160 gli ettari allagati

Sono circa 160 gli ettari di territorio allagati in seguito all’esondazione del fiume Montone, in provincia di Forli’-Cesena, dove è coinvolta la frazione di Villafranca. Il centro coordinamento soccorsi della prefettura ha disposto un intervento di innalzamento dell’argine del corso d’acqua, parzialmente crollato.

Il Comune di Forlì ha messo a disposizione una struttura di accoglienza nel centro dell’abitato di Villafranca (l’ex Istituto Agrario, il c.d. Palazzone), per garantire assistenza ai residenti che ne avessero necessita’. Rimangono interdette alla circolazione diverse strade provinciali a causa di movimenti franosi in ordine ai quali sono in corso interventi di ripristino.