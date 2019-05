Maltempo e neve in Alto Adige: montagne imbiancate e impianti di riscaldamento accesi a Bolzano

L’ondata di maltempo delle scorse ore ha disegnato scenari tipicamente invernali in Alto Adige: il cielo è azzurro, la colonnina di mercurio segna valori al di sotto della norma e le montagne sono innevate (in alcune zone sono caduti fino 50 cm di neve fresca).

In considerazione della situazione meteo a Bolzano città gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi in via eccezionale fino a domenica 12 (in genere vengono spenti a metà aprile).

La scorsa notte su alcune vette oltre i 3.300 metri (Anticima di Cima Libera in Val Ridanna) si sono registrati -17°C.

Le strade di montagne sono percorribili ma, per motivi di sicurezza, restano chiusi i passi Gardena, Sella, Pordoi e Valparola.