Maltempo, neve sull’Appennino modenese: al lavoro spartineve

I mezzi spartineve della Provincia di Modena sono al lavoro dal pomeriggio 5 maggio su tutta la rete delle strade provinciali dell’Appennino e in diverse zone collinari. Sino ad ora, spiega una nota, sono caduti – in media – dai 15 ai 25 centimetri di neve con punte di 35 centimetri a Frassinoro lungo la provinciale 324 al passo delle Radici.

Gli operatori stanno intervenendo in diversi tratti per eliminare rami spezzati caduti sulla strada sotto il peso della neve. Non si segnalano situazioni particolarmente critiche e tutte le strade provinciali sono percorribili: in alcune zone la pioggia sta sciogliendo la neve in altre, come a Pavullo, sta ancora nevicando intensamente e si circola con gomme da neve o catene. Vicino a Casona di Marano una parte di una corsia della strada provinciale 4 Fondovalle Panaro si e’ allagata dall’acqua scesa da un versante a monte della strada; sul posto si e’ intervenuto e si favorito il deflusso delle acque e regolare il traffico che comunque scorre normalmente.