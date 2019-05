Maltempo Perugia: treni fermi sulla linea Terentola-Foligno

Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Terontola-Foligno a causa di una frana tra la stazione di Perugia Capitini ed Ellera. In quest’ultima localita’ i binari sono inoltre invasi dalla pioggia rendendo impossibile il transito. Le Ferrovie hanno attivato un servizio di autobus sostitutivi per i passeggeri lungo la linea. I treni vengono fermati nelle stazioni di Foligno e Terontola. Al momento non risultano convogli fermi lungo la linea. Per la frana sono subito intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana. Diversi interventi per allagamenti di scantinati e sottopassaggi stradali sono stati compiuti dai vigili del fuoco tra Ferro di Cavallo, alla periferia di Perugia, e la zona dell’autodromo di Magione.