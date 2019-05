Maltempo Pesaro, il sindaco: “Situazione critica ma sotto controllo”

“La situazione è critica, ma per il momento sotto controllo“: lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in sala operativa con prefetto, forze dell’ordine e protezione civile. “Per ciò che riguarda il fiume Foglia il livello è alto ma sotto controllo, anche se la piena è prevista per le ore 15. Massima attenzione, quindi, ma per il momento nessuna emergenza. Nel punto più basso, quello di via Sardegna-via Toscana, abbiamo ancora circa un metro e mezzo di margine. Le precipitazioni continueranno nelle prossime ore ma dovrebbero diminuire di intensità“.