Maltempo: plafond per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna

Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. “Siamo vicini a tutte le realta’ che in queste ore stanno vivendo momenti difficili a causa del Maltempo dei giorni scorsi. – dichiara Renzo Simonato, direttore regionale per il Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A. di Intesa – intendiamo dare un segno concreto, attivando tutti gli strumenti idonei per essere al fianco delle aziende e delle famiglie colpite”.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha attivato un plafond di 50 milioni di euro a favore della popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna. Si tratta, spiega una nota della banca, “di un concreto segnale di solidarietà, che si articola in un programma di interventi ed agevolazioni dedicati”.”Le misure straordinarie previste – informa la nota – si sostanziano nella concessione di finanziamenti destinati ad aziende per il ripristino delle attività lavorative e a famiglie le cui abitazioni sono state interessate dalla calamità che ha colpito il territorio nei giorni scorsi. I finanziamenti beneficeranno di condizioni agevolate e seguiranno un iter istruttorio prioritario”.