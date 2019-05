Maltempo Potenza: termosifoni in funzione fino al 10 giugno

In considerazione della situazione meteo, caratterizzata da precipitazioni e temperature al di sotto della media, i riscaldamenti potranno rimanere accesi a Potenza fino a lunedì 10 giugno: lo ha deciso il primo cittadino.

I termosifoni potranno rimanere in funzione per 8 ore al massimo, dalle ore 6 alle 23 di ogni giorno.