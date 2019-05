Maltempo Puglia: al via l’istruttoria per la richiesta dello stato di calamità

L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rende noto che e’ stata avviata l’attivita’ istruttoria da parte degli Uffici regionali per verificare i danni riportati alle imprese agricole e agroalimentari ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi calamitosi di aprile e maggio.

A valle degli approfondimenti ad oggi in corso, la Regione Puglia provvedera’, ai sensi del Decreto legislativo 102/2004, a proporre al Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo lo stato di calamita’. Gli uffici non escludono ovviamente di poter ricevere ulteriori segnalazioni. L’eventuale declaratoria da parte del ministero consentira’ l’utilizzo del Fondo di solidarieta’ nazionale, da ripartire alle ditte coinvolte da tale evento avverso.

Di seguito l’elenco degli eventi atmosferici avversi che hanno di recente interessato il territorio regionale. Per le grandinate e i bruschi abbassamenti di temperature del 14 aprile 2019 sono giunte le segnalazioni per i territori comunali di Acquaviva delle Fonti, Andria, Grottaglie, Montemesola, Monteiasi, Crispiano, Martina Franca, Taranto e Faggiano; per vento forte del 22-24 aprile 2019 i comuni che hanno segnalato danni a terreni e strutture sono Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Adelfia, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia, Trani, Gioia del Colle, Mola di Bari, Triggiano, Trani, Sannicandro; per la grandinata del 6-12 maggio 2019 sono giunte le segnalazioni per i territori comunali di Salice Salentino, Guagnano, Campi Salentina, Castellaneta, Massafra (Chiatona) e Ginosa (Marina di Ginosa).