Maltempo in Puglia, Coldiretti: danni per 2 milioni nelle ultime ore

Ben 2 milioni di euro: è il bilancio dei danni causati dal maltempo all’agricoltura nelle ultime 72 ore in Puglia, secondo la stima di Coldiretti.

Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, spiega che sono state colpite le campagne in provincia di Taranto di Castellaneta, Castellaneta Marina, Ginosa, Ginosa Marina, Palagiano, Palagianello, Mottola, in provincia di Lecce di Campi, Salice Salentino e Guagnano, in provincia di Bari ad Alberobello, Gioia del Colle, Conversano, Turi, Monopoli, Grumo Appula.

Il maltempo ha colpito soprattutto le colture cerasicole, viticole e agrumicole nelle campagne del barese, del tarantino e del nord Salento. I danni sono ingenti, come emerso dalle prime segnalazioni che sono pervenute alla Regione Puglia da circa 30 comuni e che hanno segnalato gravi danneggiamenti delle coltivazioni colpite nel momento delicato di raccolta delle ciliegie e di fioritura di gran parte delle varietà tipiche.