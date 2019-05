Maltempo in Puglia, grandine e vento: gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese

La Puglia è stata duramente colpita dal maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari.

“I danni sono ingenti soprattutto nel Tarantino, dove la grandine ha intaccato angurie, vigneti e melograni nell’area di Ginosa e Castellaneta,” spiega Vito Rubino, direttore provinciale di Cia Due Mari. “A Palagiano sono stati colpiti agrumeti e uliveti“.

“Purtroppo si prefigurano danni per centinaia di migliaia di euro,” rileva il direttore di Cia Levante, Giuseppe Creanza. “Nel Barese, così come in provincia di Taranto, la grandine e le piogge torrenziali si sono abbattuti su orti e frutteti, ma anche e pesantemente sugli alberi di ulivo“.