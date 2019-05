Maltempo: recuperati gli escursionisti dispersi sul Monte Cusna, uno in gravi condizioni

Localizzati e recuperati da un elicottero dell’Aeronautica Militare di Cervia i 2 escursionisti di 76 e 69 anni dispersi da ieri pomeriggio sul Monte Cusna, sull’Appennino Reggiano: erano rimasti bloccati a causa di una bufera di neve.

Impegnati nelle ricerche anche gli uomini del soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco.

Il 69enne è privo di conoscenza e in gravi condizioni ed è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare avanzata e trasportato d’urgenza all’ospedale maggiore di Parma. Il 76enne era cosciente ma in stato di ipotermia e le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato trasportato all’ospedale di Castelnovo nè Monti.