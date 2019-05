Maltempo: riaperti i ponti sul fiume Secchia nel Modenese

Riaprono nel Modenese alcuni ponti che erano stati chiusi per la piena del Secchia: si tratta di ponte Alto a Modena e di ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera.

Le strutture, informa il Comune, sono transitabili dalle 15. Restano, invece, chiusi, sul Secchia, ponte Motta a Cavezzo, ponte Pioppa a Rovereto e altri ponti di competenza della Provincia fino a Concordia.

Il ponte di Navicello vecchio, sul Panaro era stato riaperto gia’ nelle prime ore della mattinata, mentre alle 13 e’ tornato transitabile, dopo la pulizia della strada, anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Tecnici al lavoro per ripristinare le strade comunali dopo i danni per le precipitazioni intense. I lavori saranno effettuati di notte per impattare il meno possibile sulla circolazione.