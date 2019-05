Maltempo Rimini: emessa ordinanza di sicurezza dopo l’allerta

Alla luce dell’allerta meteo rossa per criticita’ idraulica in vigore da oggi e per tutta la giornata di domani emanata dalla Protezione Civile ell’Emilia-Romagna e dall’Arpae, il Comune di Rimini ha disposto, con una ordinanza contingibile e urgente valida per tutta la durata dell’allerta, il divieto di transito nelle adiacenze del fiume Marecchia.

Nel dettaglio, spiega una nota, e’ stato disposto il divieto di accesso al parco XXV aprile presso il fiume Marecchia; il divieto di transito e di percorrenza dei percorsi storici e naturalistici adiacenti al fiume Marecchia su tutto il territorio comunale fino alla foce; il divieto di transito e accesso anche pedonale agli argini destro e sinistro del fiume Marecchia e il divieto di accesso all’alveo storico del fiume Marecchia e alle banchine lungo il porto canale nel tratto ricompreso tra ponte della Resistenza e ponte di Tiberio.

Il provvedimento, spiega l’Amministrazione della citta’ romagnola in una nota, e’ stato deciso, oltre che sulla base dell’allerta anche in seguito alla “condivisione avvenuta nel pomeriggio di oggi nel corso della riunione straordinaria tenutasi presso la Prefettura di Rimini con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Consorzio di Bonifica, dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”.