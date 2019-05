Maltempo: riprese le ricerche dei 2 escursionisti bloccati sul Monte Cusna

Due escursionisti, 73 e 76 anni, sono rimasti bloccati ieri sull’Appennino reggiano, alle pendici del Monte Cusna, sorpresi dal maltempo: le ricerche, riprese questa mattina, impegnano 30 operatori del Cnsas, vigili del fuoco e carabinieri.

I due uomini sono rimasti bloccati ieri in località Passone e hanno lanciato l’allarme in tarda mattinata dopo che, oltre alla neve, anche la nebbia non ha consentito loro di rientrare.