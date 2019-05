Please wait...

Rating: 5.0 /5. From 1 vote.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Chiuso per allagamento il tunnel del sottopasso di via Appia Nuova in direzione via di Ciampino. Lo comunica il sito Luceverde Roma.

article

1260831

MeteoWeb

Maltempo Roma: chiuso per allagamento un tunnel del sottopasso in via Appia Nuova

Chiuso per allagamento il tunnel del sottopasso di via Appia Nuova in direzione via…

http://www.meteoweb.eu/2019/05/maltempo-roma-chiuso-per-allagamento-un-tunnel-del-sottopasso-in-via-appia-nuova/1260831/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2013/11/cartello_strada_chiusa.jpg

Roma

AVVISI