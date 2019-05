Maltempo Salerno: catamarano in avaria, salvati turisti

Intervento di salvataggio nel pomeriggio di ieri da parte della Guardia Costiera di Salerno nei confronti di un catamarano con a bordo turisti tedeschi: l’imbarcazione si è trovata in difficoltà al largo del litorale cittadino, nel tratto di mare antistante il litorale di Pastena. La richiesta di soccorso è giunta via radio, in inglese, da parte del conduttore dell’imbarcazione di circa 12 metri di lunghezza: l’uomo ha spiegato di non riuscire a governare il catamarano per un’avaria e di temere un impatto con la scogliera, anche a causa delle condizioni meteo avverse.

Una motovedetta ha raggiunto e intercettato l’imbarcazione in pochi minuti, evitando l’impatto contro gli scogli.