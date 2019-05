Maltempo: strada interrotta a Bologna per smottamento

Un tratto di via Alberto Mario, al confine fra Bologna e San Lazzaro di Savena, è’parzialmente interrotto a causa di uno smottamento del terreno dovuto probabilmente a una piccola fuoriuscita di acqua dal vicino torrente Savena, in piena per le piogge degli ultimi giorni. Il movimento franoso si e’ verificato in mattinata e ha eroso parte della strada, senza conseguenze per le abitazioni della zona. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, oltre alla Polizia Locale.