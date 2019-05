Maltempo: temporali sulla Lombardia, voli dirottati da Malpensa a Orio al Serio

Il maltempo che sta flagellando la Lombardia ha creato disagi anche al traffico aereo. Tre voli diretti a Milano Malpensa sono stati dirottati su Orio al Serio per un forte temporale che si e’ abbattuto nella zona di Varese nella serata di ieri. Si tratta di tre Airbus A320, il primo di Easy Jet che proveniva da London Luton, il secondo della compagnia Ernest in arrivo da Tirana e il terzo di Vueling che proveniva da Barcellona. Qualche problema anche per un volo Ryanair che da Napoli era diretto a Bergamo ma a causa del maltempo e’ stato fatto atterrare a Bologna verso le 23.25. Poco dopo, tuttavia, l’aeromobile e’ ripartito alla volta di Bergamo dove e’ atterrato intorno alle 2 della notte.