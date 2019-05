Maltempo: tornano regolari i treni sulla Foligno-Terontola

E’ ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Perugia Capitini e Magione, sulla linea Foligno-Terontola, che era stata interrotta a causa di una frana e per la pioggia che aveva allagato i binari alla stazione di Ellera. Lo si apprende dalle Ferrovie. I danni del Maltempo hanno provocato rallentamenti fino a cento minuti a tre treni regionali, altrettanti sono stati cancellati e due limitati. Decine gli interventi nei quali sono stati impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Per i quali e’ stato richiamato in servizio anche il personale libero.