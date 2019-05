Maltempo Toscana: allagamenti e disagi nell’Aretino

Nubifragi, allagamenti e frane nell’Aretino: colpite Camucia e Monte San Savino, tanti i disagi in Valdarno.

Un’ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio nella notte.

A Monte San Savino si sono registrati accumuli fino a 90 mm che hanno provocato disagi alla viabilità. Interventi dei vigili del fuoco a Camucia di Cortona, per allagamenti e disagi.

In Valdarno, in particolare a Montevarchi, si è allagato il sottopasso della stazione ferroviaria.

Esondato il torrente Mucchia, con conseguenti ingenti danni a un’azienda agricola della frazione di Monsigliolo.