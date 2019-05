Maltempo Toscana, auto intrappolata nel fango: famiglia salvata

Uno smottamento di terra e fango ha bloccato una vettura con all’interno una famiglia di turisti stranieri lungo una strada sterrata in una zona piuttosto impervia a 19 km dal centro abitato di Mazzolla, nel Volterrano, in provincia di Pisa.

La piccola frana e’ stata generata dalle abbondanti piogge delle scorse ore e la famiglia e’ stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto telefonando all’agriturismo dove erano alloggiati comunicando le coordinate geografiche del luogo in cui erano rimasti intrappolati. Da qui la richiesta di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco che con due fuoristrada hanno raggiunto la famiglia portandola in salvo. L’auto dei turisti sara’ invece recuperata in un secondo momento perche’ non c’erano le condizioni per spostarla in sicurezza.