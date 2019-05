Maltempo Toscana, Confagricoltura: allarme gelo, “si temono danni irreparabili”

Allarme gelo in Toscana: dopo le nevicate a bassa quota di ieri, l’attenzione è rivolta alle temperature delle prossime ore. “Se stanotte la colonnina di mercurio scenderà di nuovo sotto lo zero, sarà un disastro“, spiega Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana. “Se la perturbazione di origine artica nelle ore notturne non ci darà una tregua, tutte le nostre coltivazioni saranno danneggiate in maniera irreparabile. Questo significa che non solo perderemo le produzioni ortofrutticole, ma che anche viti e olivi subiranno le conseguenze del gelo in una fase cruciale del loro sviluppo. E i produttori si ritroveranno in ginocchio“.