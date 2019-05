Maltempo Toscana: Ombrone e Bruna sotto il livello di guardia

Ingrossati nelle scorse ore a causa delle abbondanti precipitazioni sono ora tornati sotto il livello di guardia i fiumi Ombrone e Bruna, nel Grossetano. Lo comunica la Sala operativa della protezione civile regionale spiegando che comunque la situazione “viene tenuta sotto controllo, con l’attivazione del servizio di piena, in particolare in località Berrettino, lungo il corso dell’Ombrone. Tuttavia, come comunicato dalla Sala operativa, il quadro generale è in miglioramento”.

Criticità a Cortona, in provincia di Arezzo, si conferma dalla regione, per il nubifragio verificato si questo pomeriggio, con l’allagamento di garage e scantinati e l’interruzione di strade. Aperta la sala operativa provinciale per monitorare l’evolversi dell’evento.