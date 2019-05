I vigili del fuoco del Comando di Arezzo hanno effettuato circa 30 interventi a causa del Maltempo per danni d’acqua. In particolare, sono state soccorse quattro persone che erano rimaste intrappolate con la propria auto in zone alluvionate a Terontola di Cortona . L’area maggiormente colpita e’ la Valdichiana cortonese. Allagamenti e smottamenti si registrano a Terontola e zone limitrofe