Maltempo Trentino Alto Adige: temperature sotto la media e neve sulle montagne

Il maltempo non risparmia neanche il Trentino Alto Adige: si registra neve alle quote più alte, mediamente sopra i 1300 metri, cielo grigio, rovesci e vento freddo.

Le precipitazioni a fondovalle hanno concesso una tregua con le temperature che lentamente stanno risalendo anche se le correnti da nord rendono l’aria umida facendo registrare valori inferiori alle medie stagionali.

A Bolzano e Trento questa mattina si sono rilevati +17°C, mentre nelle vallate di montagna, in particolare tra gli 800 ed i 1000 metri, i valori sono inferiori ai +10°C: a Dobbiaco ad esempio si registrano +7°C.

A causa delle forti raffiche di vento i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi: un albero sradicato si è abbattuto contro una palazzina dell’ospedale di Bolzano causando danni lievi al cornicione.