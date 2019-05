Maltempo, USA devastato da tornado disastrosi. E il fiume Arkansas esonda: “inondazioni catastrofiche”

L’Ohio e’ tra gli Stati più colpiti dalle inondazioni e dai tornado che stanno spazzando gli Stati Uniti da ieri. Almeno un morto e sette feriti nella città di Celina: la tempesta ha scaraventato un’auto dentro un’abitazione, distruggendola e uccidendo una donna di 81 anni. Le immagini riprese dall’alto mostrano la città devastata, con molte case ridotte in macerie. Due tornado hanno seminato il panico a Daytona, ferendo 35 persone, mentre oltre 70 mila sono rimaste isolate, senza energia elettrica. Il maltempo sta colpendo gran parte degli Stati Uniti in questi primi cinque mesi dell’anno segnati dall’arrivo di oltre cinquecento tornado. Piogge fitte e rischio inondazioni anche in Missouri, Kansas, Pennsylvania, Illinois e Nebraska. In Oklahoma, dove sono morte nove persone nell’ultimo mese, la situazione dovrebbe peggiorare nelle prossime ore. Nello stato dell’Arkansas è attesa un’inondazione definita “catastrofica“: il fiume Arkansas, in alcuni tratti, ha superato di un metro il limite di guardia.

La Casa Bianca ha ricevuto rapporti aggiornati sui molteplici tornado che hanno investito nelle scorse ore l’Ohio e ha offerto pieno sostegno al governo statale: lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo profilo Twitter. “Il governatore Mike DeWine mi ha appena aggiornato sulla devastazione dei numerosi tornado che hanno colpito l’Ohio stamattina”, ha scritto oggi, 28 maggio, Trump. “La mia amministrazione sosterra’ pienamente le persone del grande stato dell’Ohio quando inizieranno la ricostruzione”. Secondo la stampa Usa, una persona sarebbe morta a causa del maltempo e molti sono i feriti delle tempeste che hanno investito lo stato del Midwest. Circa 90 persone sono state ferite nell’Ohio e nella vicina Indiana. Sono piu’ di 50 i tornado segnalati in otto stati nel centro del paese.