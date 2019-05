Maltempo Veneto: gravi danni all’agricoltura nel Veronese

Il maltempo che la scorsa notte ha colpito la provincia di Verona ha causato disagi alla viabilità e danni all’agricoltura, soprattutto la fascia di pianura e colline che va dal basso Lago di Garda a Bardolino, fino a San Bonifacio e poi a nord verso Caldiero e Soave. “Le coltivazioni sono state colpite da grandine abbondante accompagnata da forte vento” ha spiegato Michele Marani, direttore del Codive, il Consorzio di agricoltori per l’assicurazione agevolata in agricoltura contro i danni da maltempo. La grandinata, che ha colpito a macchia di leopardo, si è abbattuta anche sui vigneti del Lugana e del Bardolino per poi spostarsi nell’area vocata alla frutticoltura di Zevio, Colognola ai Colli dove si è abbattuta su mele e pere.

I danni maggiori nell’area lungo la regionale 11, tra San Bonificio, Soave e Caldiero.