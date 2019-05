Maltempo Veneto: atteso un aumento del livello dei fiumi

L’ondata di Maltempo che ha colpito anche il Veneto fa scattare l’allerta per alcuni dei principali fiumi della regione. Il centro funzionale della Regione prevede nelle prossime ore un aumento dei livelli di Bacchiglione, Brenta, Livenza e Monticano. La possibilita’ di ulteriori rovesci o temporali anche intensi – spiega una nota della struttura – potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. C’e’ allerta, inoltre, per la possibilita’ d’innesco di frane superficiali sui versanti montani e di colate rapide specie nelle zone di allertamento di alcuni dei bacini idrografici del territorio, per i quali e’ gia’ stata dichiarata l’allerta. L’allerta ‘gialla’ per rischio idraulico e geologico dovrebbe termine nella prima mattinata di lunedi’.