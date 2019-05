Maltempo Veneto, la Protezione Civile: “Fondamentale l’approccio scientifico”

“Per affrontare le diverse situazioni di rischio è fondamentale l’approccio scientifico; approccio che non può e non deve essere superato dalla democrazia dei like sui social network, che talvolta possono essere strumento utile ma in altre occasioni, spesso, rischiano di diventare elementi distorsivi della realtà”. Lo ha detto oggi l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, intervenendo a una giornata di studio promossa dall’Università di Padova.

“Come sottolineato di recente dal Presidente della Repubblica Mattarella, – ha spiegato Bottacin – proprio per il nostro approccio scientifico il Veneto ha dato una grande lezione di Protezione Civile in occasione del maltempo autunnale. Lo abbiamo potuto fare anche grazie agli elementi innovativi introdotti nel nuovo codice in materia che, su proposta e sollecitazione di Veneto e Lombardia, hanno attribuito ai Presidenti di Regione l’incarico di Autorità di Protezione Civile, con la conseguente possibilità di attivare le Unità di Crisi regionali. Una possibilita’ che garantisce un’attenta cabina di regia degli eventi, permettendo a chi ha tutti gli elementi, fin dallo stadio preventivo, di governare le varie fasi emergenziali, in sinergia con gli altri attori del sistema”, ha concluso.