Maltempo Veneto: torna la neve in Veneto, imbiancate le Dolomiti

Pioggia in pianura e neve in montagna: nelle ultime ore si sono nuovamente imbiancate le Dolomiti del Veneto. In poche ore si è accumulato al suolo uno strato di neve fresca che ha raggiunto 34 cm ad Alleghe, 20 sul Falzarego, 23 a Misurina e 16 a Cortina.

Imbiancate anche le prealpi di Vicentino e Veronese.