Maltempo Veneto: nubifragi tra Trevigiano e Veneziano, picchi di oltre 100 mm

Nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto, in particolare nella zona di Castelfranco Veneto (TV), e di Portogruaro, nel Veneziano. Centinaia le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi per liberare le cantine allagate e rimuovere gli alberi divelti.

In un’ampia area tra il Trevigiano e il Veneziano settentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia, con una punta massima di oltre 100 a Lison di Portogruaro (Venezia), a prevalente carattere di rovescio e temporale. Spiccano i 40 mm registrati in 30 minuti a Castelfranco e gli 82 registrati in 3 ore a Portogruaro (qui la precipitazione in 12 ore ha raggiunto i 110 mm). Nell’Est veronese il diluvio di ieri ha reso impraticabili strade e allagato cantine. Danni anche alle campagne, in particolare ai vigneti, soprattutto nella zona di Mezzane (Verona).

L’Arpav spiega che nel corso della serata di ieri le precipitazioni si sono temporaneamente esaurite ad ovest e a sud, mentre sono continuate nelle altre zone. I fenomeni più intensi si sono esauriti nelle prime ore di oggi. In seguito le precipitazioni sono state di entità assai minore e non a carattere di temporale. Nei prossimi giorni, a partire da giovedì 30, il tempo tenderà a divenire via via più stabile e soleggiato con temperature in aumento, anche marcato nei valori massimi fino a ritornare in linea con le medie del periodo nel corso del weekend.