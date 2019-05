Maltempo Veneto: triangolare di calcio con la Nazionale Cantanti

Si chiamera’ “In Campo per Ripartire” il triangolare calcistico a scopo benefico promosso e organizzato dal Comitato “Gocce di Sole” onlus, i cui proventi andranno a favore delle popolazioni bellunesi colpite nell’ottobre e novembre scorsi dalla ‘Tempesta Vaia’.

L’evento, in programma sabato 18 maggio allo Stadio Polisportivo di Belluno e presentato oggi a Venezia, vedra’ in campo la Nazionale Italiana Cantanti, la Nazionale Italiana Sindaci e la Nazionale Poste Italiane. “Un evento che ci auguriamo richiami un pubblico numeroso – ha detto l’assessore regionale allo sport e alla cultura Cristiano Corazzari – per vivere insieme, in tanti, una giornata di festa e di solidarieta’.

Il Veneto, il mondo dello sport e quello della cultura, hanno dimostrato una grande sensibilita’ nei confronti delle popolazioni di montagna colpite da una calamita’ che ha lasciato, purtroppo, segni pesanti sul territorio. Ma la nostra e’ gente forte e volitiva”. Le risorse raccolte andranno al Fondo Welfare e Identita’ territoriale, nato originariamente per far fronte allo spopolamento della montagna, ma che si e’ attivato con contributi a chi ha perso la casa, l’attivita’ lavorativa, ai soggetti piu’ deboli come gli invalidi e gli anziani.