La Mamma è sempre la Mamma, anche su Facebook

Domenica 12 maggio è la Festa della Mamma. Ma come sono queste mamme italiane sempre più social? La ricerca commissionata da Facebook a Doxa ne offre uno spaccato interessante.

Circa 9 mamme su 10 usano Facebook per restare in contatto con amici e familiari (97%) e augurare loro buon compleanno (94%). Rispetto ai papà, un dato curioso è che le mamme usano il social più per divertimento e per seguire i propri interessi, fruendo di contenuti video e coltivando i propri hobby mediante gruppi e pagine (91%). Meno interessate, rispetto ai papà, a commentare i fatti di attualità (54% vs 59%) e a raccontare del proprio quotidiano (44% vs 50%).

Facebook aiuta inoltre a creare momenti di scambio, non solo virtuale, tra mamme e figli. Innanzitutto, al momento dell’attivazione della loro presenza sul social, per oltre la metà delle mamme (53%) i figli rappresentano una fonte preziosa per imparare i trucchi della piattaforma (mentre solo il 29% dei papà ricorre al loro aiuto). Le mamme usano Facebook per essere parte della vita dei propri figli: seguendo i loro post (72%) anche per sapere come stanno (43%), commentando le loro foto (63%), condividendone post e messaggi (57%) o postando foto con loro (42%).

Insomma, la mamma è sempre la mamma, anche sui social e non solo per i suoi figli: ben il 48% delle mamme, infatti, riceve richieste di amicizia da parte di amici dei figli. Accade lo stesso solo per il 36% dei papà.

Mamme e WhatsApp

WhatsApp è lo strumento di comunicazione rapido usato dalla quasi totalità delle mamme per comunicare con i figli (98%), mandargli messaggi vocali (81%), scambiarsi foto (94%) e contenuti divertenti (76%). Circa 1 mamma su 2 lo utilizza anche per videochiamate e chat di famiglia.

Mamme e Instagram

Su Instagram le mamme cercano soprattutto cose nuove (72%), sono poco attive nella pubblicazione di Storie (24%), ma amano postare foto (61%) e, soprattutto, divertirsi a guardare le foto (75%) e le Storie (68%) pubblicate dai figli.