Mare sicuro: campagna al via anche in area della Toscana

Prende il via anche in Toscana da domani – fino al 15 settembre – la campagna ‘Mare Sicuro 2019′, la consueta operazione mare-terra estiva organizzata annualmente dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente e il corretto uso del demanio marittimo.

Alla conferenza di presentazione, tenuta oggi dall’ammiraglio comandante Giuseppe Tarzia nella sede della Direzione marittima-Capitaneria di porto di Livorno, hanno partecipato le associazioni di impresa, quelle di categoria e delle societa’ di salvamento. Tra le principali novita’ di quest’anno, l’adeguamento del servizio di salvataggio in ogni ora del giorno, con uniformita’ di regole di comportamento in tutti e sei i circondari marittimi del 563 km di costa del litorale toscano.

Le regole per la corretta e sicura fruizione di spiagge e specchi acquei sono state infatti uniformate, senza per questo trascurare le specificita’ dei singoli territori, all’interno delle ordinanze di sicurezza balneare sottoscritte, simbolicamente, proprio oggi da tutti i Capi di Circondario riuniti sotto il coordinamento della Direzione Marittima.

Accanto a tutto questo anche la tutela dell’ambiente marino, specifico target della campagna ‘#plasticfreegc’ promossa dal Comando generale delle Capitanerie ed impegno diretto sulle acque toscane attuato in stretta collaborazione con la Regione Toscana, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con il quale e’ stata rinnovata la convenzione per la vigilanza sulle acque di Pianosa e Montecristo, nonche’ il Parco di Migliarino e San Rossore per il rilancio e la tutela dell’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria. In chiusura un flash sulle ulteriori attivita’ di prevenzione e intervento: il rilascio del c.d. bollino blu, che evita la duplicazione dei controlli alle unita’ da diporto e l’intensificazione della vigilanza e del pattugliamento negli orari di balneazione con un’attivita’ integrata mare – terra che si svolgera’ in tutto il periodo dell’operazione.