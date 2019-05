Marina Militare: gli allievi del corso Cerberus della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” giurano fedeltà alla patria

Venerdì 10 maggio, alle ore 09.00, nel piazzale della Scuola Navale Militare “ Francesco MOROSINI ” di Venezia, 68 Allievi del Corso CERBERUS giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue Istituzioni.

La Cerimonia solenne si svolgerà alla presenza del Ministro della Difesa, dott.ssa Elisabetta Trenta e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, nonché di Autorità civili e militari.

Pronunciando la formula del giuramento gli allievi frequentatori sanciranno il loro legame alla Patria entrando così a far parte della grande famiglia della Marina Militare. Aldilà degli entusiasmanti eventi anche istituzionali sinora vissuti dallo scorso mese di settembre ad oggi, questa giornata rappresenterà per loro un momento indimenticabile della loro vita all’interno di questo Istituto di formazione.

Come da tradizione, durante la cerimonia il “Padrino del Corso” – ovvero l’Ufficiale scelto per le sue qualità morali e professionali tra gli ex Allievi del Morosini – consegnerà il vessillo agli Allievi del Corso CERBERUS svelando a tutti i convenuti il simbolo ed il motto che li contraddistinguerà per tutta la vita, accompagnandoli nel percorso formativo triennale della Scuola Navale. Quest’anno, il padrino del corso sarà il contrammiraglio Piero Pellizzari.

La Scuola Navale Militare “Francesco MOROSINI”, Istituto di formazione d’eccellenza della Marina Militare, ha lo scopo di suscitare nei giovani l’interesse alla vita sul mare. Durante il percorso formativo viene cercato un giusto equilibrio tra la preparazione scolastica pre-universitaria e le attività che scandiscono il ritmo quotidiano della vita dell’Allievo.

PROGRAMMA DELLA CERIMONIA

– ore 08.00 – 08.45: Afflusso degli invitati;

– ore 08.30 – 08.45: Ingresso delle Autorità militari e civili;

– ore 09.30: Ingresso della Massima Autorità sul luogo della cerimonia;

– ore 10.30: Termine Cerimonia.