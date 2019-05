Marina Militare: inizia l’esercitazione Itaminex 2019

Lunedì 20 maggio avrà inizio l’esercitazione di contromisure mine ITA MINEX 2019, organizzata dalla Marina Militare, che vedrà impegnati, per quasi due settimane, i cacciamine nazionali e NATO in un’attività addestrativa specialistica, operando in tratti di mare antistanti la Sicilia orientale e meridionale.

In occasione dell’esercitazione, la fregata Grecale effettuerà una sosta in porto a Catania e sarà aperta alle visite della popolazione domenica 19 maggio dalle ore 1000 alle ore 1300 e dalle ore 1500 alle ore 1900.

All’esercitazione parteciperanno le unità cacciamine italiane Crotone, Termoli, Vieste e Alghero, del Comando delle Forze di Contromisure Mine della Marina Militare (MARICODRAG), oltre al cacciamine Tambre, della marina spagnola, e alle unità del gruppo 2 di contromisure mine della NATO (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2 – SNMCMG2): la nave di supporto Werra, nave di bandiera del gruppo, e i cacciamine spagnolo Tajo, turco Ayvalik e francese Orion.

La direzione dell’esercitazione sarà assicurata dallo staff del MARICODRAG, imbarcato sulla fregata Grecale.