Marina Militare: nella notte contatto tra la nave Martinengo e il motopesca Sofia Fabio

Durante la notte tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio nelle acque antistanti il porto di Licata (AG) è avvenuto un accidentale contatto in mare tra una nave della Marina Militare, la fregata Martinengo impegnata in attività addestrativa, e il moto pesca Sofia Fabio ascritto al Compartimento Marittimo di Porto Empedocle.

L’evento non ha causato conseguenze per il personale di bordo di entrambe le unità. Il moto pesca non ha riportato danni significativi ed è rientrato autonomamente nel porto di Licata scortato dal gommone di nave Martinengo in assistenza.

Sono stati disposti gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell’evento.