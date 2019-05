Medicina: a Michele Gulizia la “targa della cardiologia italiana”

Nel corso della cerimonia inaugurale del 50° Congresso dei Cardiologi Ospedalieri a Rimini, Michele Gulizia, direttore Cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania e presidente della Fondazione per il Tuo cuore, ha ricevuto, la più alta onorificenza che la cardiologia ospedaliera Anmco attribuisce alle migliori professionalità italiane: la ‘Targa d’Oro della Cardiologia Italiana’, per “il nuovo ritmo impresso al cuore Anmco, passione, impegno costante, spirito innovativo, capacità professionali e scientifiche contraddistinguono la sua figura di uomo e cardiologo”.

“Possiamo dire con orgoglio – ha detto Gulizia – che i Centri di Cardiologia coinvolti negli studi promossi dalla nostra Fondazione hanno saputo coniugare l’impegno costante nell’attività assistenziale quotidiana con la grande partecipazione attiva ai tanti protocolli di ricerca che abbiamo promosso e realizzato in questi oltre 20 anni di attività. In quest’ottica si inserisce l’attesa sessione annuale di presentazione dei risultati dei principali studi clinici che abbiamo concluso e di cui oggi abbiamo presentato i risultati”.

Gulizia ha presentato lo studio Blitz-Hf: uno studio multicentrico, trasversale, prospettico, non interventistico, osservazionale condotto in pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto e pazienti ambulatoriali con scompenso cardiaco cronico. Obiettivo dello studio, quello di migliorare il livello di aderenza alle raccomandazioni delle linee guida. Risulta importante come si sia ridotta la mortalità ospedaliera dei pazienti con scompenso cardiaco acuto al confronto con la mortalità europea e ai dati del registro nazionale dello scompenso, confermando che lo studio ha contribuito a migliorare il livello di aderenza alle linee guida da parte dei centri clinici coinvolti, che si traduce in una maggiore appropriatezza prescrittiva di farmaci e dispositivi cardiaci per i pazienti.