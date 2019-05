Meghan Markle rischia il parto indotto, il Royal Baby si fa attendere

Meghan Markle potrebbe non riuscire a realizzare il suo desiderio di partorire in casa: è trascorsa da una settimana la data prevista per la nascita del Royal Baby, e quindi la consorte del principe Harry potrebbe essere costretta a sottoporsi a un parto indotto in clinica, secondo quanto riporta il Daily Mail.

Per la duchessa di Sussex sarebbe sempre più probabile il ricovero al Frimley Park Hospital nel Surrey, a 25 km da Frogmore Cottage, dove i duchi si sono trasferiti.

La 37enne è considerata una “primipara attempata” e quindi, superata la data prevista del parto, dopo un certo periodo di tempo, è d’obbligo l’intervento dei medici.